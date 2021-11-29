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Шоу-бизнес
Актер Евгений Миронов рассказал ФАН, как празднует свой 55-й день рождения
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Актер Евгений Миронов рассказал ФАН, как празднует свой 55-й день рождения
Шоу-бизнес
Актер Евгений Миронов рассказал ФАН, как празднует свой 55-й день рождения
politexpert.net  /  Аврора Зорина

Советский и российский актер, сценарист, продюсер, художественный руководитель Государственного театра наций, народный артист РФ Евгений Миронов сегодня, 29 ноября, празднует 55-й день рождения. В беседе с ФАН он рассказал о том, как отмечает юбилей.

По его словам, лучший способ для артиста провести праздник — работать над важным делом. Вот и сегодня праздничному столу и атмосфере торжества он предпочел театральные подмостки и добросовестный труд с утра до самого вечера.

«Праздную на работе. Сейчас на прогоне. У меня через неделю премьера — «Мастер и Маргарита», — сообщил Евгений Миронов в беседе с ФАН.

Актер Евгений Миронов рассказал ФАН, как празднует свой 55-й день рождения
Кадр из сериала «Идиот» /

Несомненно, одной из наиболее ярких актерских работ в кино талантливого актера считается роль князя Мышкина в телесериале «Идиот», снятого по роману Федора Достоевского. Помимо этого, на сегодняшний день артист снялся более чем в 50 фильмах. В их числе такие картины, как «Утомленные солнцем 2: Предстояние» Никиты Михалкова, «Время первых» Дмитрия Киселева, «Космос как предчувствие» Алексея Учителя, «В августе 44-го» Михаила Пташука, «Жена керосинщика» Александра Кайдановского, «Любовь» Валерия Тодоровского, «Мусульманин» Владимира Хотиненко, «Дом дураков» Андрея Кончаловского.

Ранее актер Иван Охлобыстин в беседе с ФАН поздравил с днем рождения артиста Александра Ильина — младшего. По его словам, имениннику можно смело играть былинных богатырей.

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Все новости / Шоу-бизнес / Актер Евгений Миронов рассказал ФАН, как празднует свой 55-й день рождения
евгений миронов
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