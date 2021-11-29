Политолог Скориков: Украину используют для внутриполитической борьбы в США

Украина как геополитическое оружие Запада против России давно стала темой внутриполитической борьбы в США. Такое мнение ФАН высказал эксперт Института стран СНГ Иван Скориков.

Конфронтация с Москвой

Соединенные Штаты должны отказаться от конфронтации с РФ на территории Украины, потому что эта страна не входит в сферу интересов Вашингтона. Об этом пишет обозреватель Саша Глэзер в статье для Business Insider.

«Собирается ли [президент США Джо] Байден отправлять американских мужчин и женщин сражаться и умирать за Украину? Риторика администрации президента не отвечает интересам нашей страны и чрезвычайно увеличивает риск втягивания Соединенных Штатов в войну с Россией», — считает он.

Global Look Press / Pool via CNP/MediaPunch via www

По его мнению, США, предоставляя Киеву гарантии квази-безопасности, ведут крайне опасную игру, которая спровоцирует конфликт с ядерной державой. Вступление Украины в Североатлантический альянс приблизит вооруженные силы НАТО к российским рубежам, а для Москвы жизненно важно предотвратить такой сценарий — и она сделает для этого все возможное, уверен автор статьи.

«Белый дом должен точно оценить, стоит ли начинать третью мировую из-за территории, не имеющей большого значения для безопасности Америки», — говорится в статье.

Внутриполитический инструмент

Иван Скориков заметил, что автор рассудительной статьи в Business Insider Саша Глэзер — научный сотрудник американской некоммерческой организации Defense Priorities («Приоритеты обороны»), занимающейся вопросами эффективности внешней политики США. Эта организация характеризует себя как «центр реализма и сдержанности», что отражает их аналитический подход, схожий с внешнеполитической программой Дональда Трампа. СМИ характеризуют НКО как один из мозговых центров республиканцев.

«Эксперты центра постоянно предостерегают ястребов американской политики от вступления в далекие военные конфликты и призывают сокращать военное присутствие, предлагая взамен сосредоточиться на экономическом удушении конкурентов. Все это точь-в-точь предвыборная риторика Трампа, так и не претворенная в жизнь. Поэтому статья эксперта Глэзера — это внутриполитический выпад против правящей Демпартии США. Эксперт прямо говорит, что слова главы Госдепа Энтони Блинкена о «железной» поддержке Украины — это всего лишь последний пример того, как высокопоставленный чиновник администрации Байдена не принимает геополитическую реальность Украины», — пояснил Иван Скориков.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Он напомнил, что ранее эксперты Defense Priorities уже писали в своем аналитическом докладе, что «членство Украины в НАТО неосуществимо по множеству серьезных причин, поэтому Североатлантический альянс и Соединенные Штаты должны отказаться от публичной поддержки возможного вступления Украины в блок». Такой прагматичный взгляд основан на тезисе, что «география — это судьба Украины», а следовательно, окончательный переход на сторону НАТО и ЕС или возвращение в орбиту России подорвет внутреннюю стабильность страны. По мнению Defense Priorities, Украина может и должна быть только нейтральной.

«Украина как геополитическое оружие Запада против России давно стала темой внутриполитической борьбы в США. Нужно признать, что Украина воспринимается американскими элитами уже как собственность. Поэтому разговоры там ведутся не о том, кому владеть, а о том, как пользоваться. Но очень хорошо, что голос разума от Defense Priorities звучит в популярных западных СМИ — вода, как известно, камень точит», — заключил Иван Скориков.

ВСУ 26 октября обстреляли позиции Донецкой Народной Республики, взяли под контроль Старомарьевку на линии соприкосновения. Украинское командование подтвердило, что военнослужащие впервые применили на территории Донбасса турецкий беспилотный летательный аппарат Bayraktar.

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с государственным переворотом, произошедшим в стране.