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Работавшему в Gucci Тому Форду не понравилось настроение нового фильма Ридли Скотта

Общество
Работавшему в Gucci Тому Форду не понравилось настроение нового фильма Ридли Скотта
Кадры из фильма «HOUSE OF GUCCI»

Москва, 29 ноября. Знаменитый дизайнер и режиссер Том Форд признался, что у него смешанные чувства от фильма Ридли Скотта «Дом Gucci». По его мнению, в картине есть и достоинства, и недостатки.

Том Форд известен не только как дизайнер, когда-то работавший в Gucci, но и режиссер таких лент, как «Одинокий мужчина» и «Под покровом ночи». После просмотра нового фильма Ридли Скотта, он выпустил рецензию для Airmail News.

По мнению Форда, «Дом Gucci» — это прекрасно снятый костюмированный рассказ о жадности и убийстве. В ленте пул звезд первого эшелона — Леди Гага, Адам Драйвер, Аль Пачино, Джереми Айронс, Джаред Лето и Сальма Хайек.

«Когда я выходил из кинотеатра, мне казалось, что я пережил ураган. Был ли это фарс или захватывающая история о жадности? Я часто смеялся вслух, но должен ли был?» — высказался Том Форд.

Он близко воспринял работу Ридли Скотта, поскольку был хорошо знаком с Маурицио Гуччи, которого убили в нескольких шагах от его миланского офиса, пишет «Культуромания». Тому Форду не понравилось настроение фильма. По его словам, в ленте не было чувства трагедии, и вместо этого зрители видели комедийную зарисовку на реальные события.

«Дом Gucci» вышел в мировой прокат 24 ноября. Российская премьера состоится только в следующем месяце — 2 декабря.

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кино том форд дом gucci
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