Путин утвердил право офицеров-отставников ВМФ РФ носить кортики без спецразрешения

Москва, 29 ноября. Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет офицерам ВМФ РФ в отставке носить кортики как часть парадной форменной одежды. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно тексту закона, отставным морским офицерам больше не придется регистрировать кортики в Росгвардии, а также получать разрешение на их хранение и ношение.

«Полученные гражданами РФ, уволенными и увольняемыми из государственных военизированных организаций с правом ношения военной формы одежды, кортики не будут подлежать регистрации в Росгвардии или ее территориальном орган», — говорится в документе.

Стоит отметить, что кортик является частью парадной формы офицеров военно-морских сил по всему миру. Оружие вручают вместе с офицерскими погонами по завершении военного училища.

Ранее стало известно, что Владимир Путин подписал закон, освобождающий семьи с двумя и более детьми от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) при продаже квартиры или дома. Льгота предусмотрена для семей, получивших доход от реализации недвижимости с 1 января 2021 года.