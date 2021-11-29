Африканский союз готов помочь Ливии в выводе наемников и иностранных войск

Триполи, 29 ноября. Африканский союз готов поддержать Ливию в стремлении вывести все иностранные войска и наемников с территории страны. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Представители АС настаивают на реализации плана действий Совместного военного комитета «5+5» и резолюции Совета Безопасности ООН. Все зарубежные боевики и вооруженные группировки обязаны покинуть североафриканское государство до начала президентских и парламентских выборов, запланированных на 24 декабря.

«Мы готовы помочь в выводе иностранных войск и наемников из Ливии», — говорится в сообщении.

Африканский союз отметил, что переходное Правительство национального единства обязано приложить все усилия для своевременного проведения плебисцита. Избрание первого президента за всю историю страны вернет стабильность.

Министр обороны Турции в середине ноября заявил, что отказывается выводить военнослужащих с территории Ливии. По его мнению, солдаты республики не являются иностранными войсками.