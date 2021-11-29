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МО Белоруссии: Минск озабочен закупками сопредельными странами НАТО американского оружия

  /   Обновлено: 29 ноября 2021 14:23
Армия
МО Белоруссии: Минск озабочен закупками сопредельными странами НАТО американского оружия
wikipedia.org  /  Sgt. Aaron Ellerman, Общественное достояние

Минск, 29 ноября. Белоруссия обеспокоена закупками сопредельными странами Североатлантического альянса американских истребителей F-35, ЗРК Patriot и танков Abrams. Об этом заявил министр обороны республики Виктор Хренин.

По словам главы военного ведомства Белоруссии Виктора Хренина, на текущий момент Польша формирует 18-ю механизированную дивизию и бригаду территориальной обороны.

«Особую озабоченность вызывают закупки танков Abrams, зенитно-ракетных комплексов Patriot, реактивных систем залпового огня Himars, боевых самолетов F-35, оснащенных крылатыми ракетами», — подчеркнул Хренин во время своего выступления на совещании по вопросам военной безопасности с участием лидера республики Александра Лукашенко.

Ранее глава белорусского минобороны Виктор Хренин заявил, что НАТО наращивает военный потенциал вблизи границ республики.

Также сообщалось, что Лукашенко ответил на заявление Польши о закрытии границ с Белоруссией, передает телеканал «360».

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минобороны белоруссия нато хренин
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