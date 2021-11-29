Эрдоган заявил о готовности Турции стать посредником между Россией и Украиной

Анкара, 29 ноября. Турция может стать посредником между Россией и Украиной. Об этом сказал президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.

Анкара, по его словам, рассчитывает на участие в решении кризиса в отношениях Москвы и Киева.

«Мы выступаем за установление мира в регионе, особенно когда речь идет в первую очередь о крымских тюрках. Мы неоднократно обсуждали эти вопросы с дружественной Россией и особенно с господином Путиным», — добавил президент Турции.

Ранее журналисты попросили официального представителя Кремля Дмитрия Пескова прокомментировать предложения Анкары по Донбассу. Турция хотела провести саммит по урегулированию ситуации в регионе. Песков от комментариев отказался.

В начале ноября в Турции появились слухи о смерти Эрдогана. Эти сообщения позже были опровергнуты.