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Муниципальные выборы в Иордании пройдут в марте 2022 года

Весь мир
Муниципальные выборы в Иордании пройдут в марте 2022 года
Global Look Press  /  Mohammad Abu Ghosh/Xinhua

Амман, 29 ноября. Избирательная комиссия Иордании заявила, что выборы в муниципальные органы власти в королевстве назначены на март 2022 года. Последний раз голосование на таком уровне прошло в 2017-м.

Все институты местного самоуправления, включая мэрию Большого Аммана, были распущены досрочно в начале этого года в преддверии грядущего плебисцита. Их место, по решению Совета министров во главе с премьером королевства Бишером аль-Хасауном, заняли временные комитеты. Они будут выполнять все требуемые административные функции до вступления в должность новых органов власти. Изначально планировалось, что голосование состоится в течение полугода со дня роспуска старых муниципалитетов, в зависимости от эпидемиологической ситуации в королевстве.

С инициативой о досрочном росуске выступил заместитель главы правительства Муса Маайт, чтобы таким образом обеспечить прозрачность в ходе выборов и предотвратить любые попытки лоббирования интересов со стороны действовавших тогда должностных лиц. Как заявил Маайт, такой шаг является обычной мерой.

«В ряде случаев мы сталкивались с тем, что главы некоторых советов и муниципалитетов навязывали свою волю в избирательных округах незадолго до выборов, чтобы обеспечить себе победу на будущих выборах», — отметил министр.

Вероятнее всего задержка с проведением выборов связана с продолжающейся разработкой закона о муниципалитетах и децентрализации. Его целью является повышение политической активности населения и расширение их гражданских прав. Одновременно с этим некоторые полномочия местных администраций предлагается упразднить или перераспределить между другими исполнительными или законодательными органами, чтобы не допускать сосредоточения власти в руках одной группы лиц. При этом предполагается, что население получит больше возможностей контролировать деятельность муниципалитетов и влиять на принимаемые им решения.

Первый законопроект был направлен на доработку вскоре после роспуска местных муниципалитетов. После правок и переименования документ попал на рассмотрение нижней палаты парламента. По имеющейся информации, на данный момент инициатива все еще находится в разработке.

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