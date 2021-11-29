Муниципальные выборы в Иордании пройдут в марте 2022 года

Амман, 29 ноября. Избирательная комиссия Иордании заявила, что выборы в муниципальные органы власти в королевстве назначены на март 2022 года. Последний раз голосование на таком уровне прошло в 2017-м.

Все институты местного самоуправления, включая мэрию Большого Аммана, были распущены досрочно в начале этого года в преддверии грядущего плебисцита. Их место, по решению Совета министров во главе с премьером королевства Бишером аль-Хасауном, заняли временные комитеты. Они будут выполнять все требуемые административные функции до вступления в должность новых органов власти. Изначально планировалось, что голосование состоится в течение полугода со дня роспуска старых муниципалитетов, в зависимости от эпидемиологической ситуации в королевстве.

Jordan sets March 22 as date for local electionshttps://t.co/Gi94jGyOl3 pic.twitter.com/3g05kVDfpB — Yeni Şafak English (@yenisafakEN) November 28, 2021

С инициативой о досрочном росуске выступил заместитель главы правительства Муса Маайт, чтобы таким образом обеспечить прозрачность в ходе выборов и предотвратить любые попытки лоббирования интересов со стороны действовавших тогда должностных лиц. Как заявил Маайт, такой шаг является обычной мерой.

«В ряде случаев мы сталкивались с тем, что главы некоторых советов и муниципалитетов навязывали свою волю в избирательных округах незадолго до выборов, чтобы обеспечить себе победу на будущих выборах», — отметил министр.

Вероятнее всего задержка с проведением выборов связана с продолжающейся разработкой закона о муниципалитетах и децентрализации. Его целью является повышение политической активности населения и расширение их гражданских прав. Одновременно с этим некоторые полномочия местных администраций предлагается упразднить или перераспределить между другими исполнительными или законодательными органами, чтобы не допускать сосредоточения власти в руках одной группы лиц. При этом предполагается, что население получит больше возможностей контролировать деятельность муниципалитетов и влиять на принимаемые им решения.

Первый законопроект был направлен на доработку вскоре после роспуска местных муниципалитетов. После правок и переименования документ попал на рассмотрение нижней палаты парламента. По имеющейся информации, на данный момент инициатива все еще находится в разработке.