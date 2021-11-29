Журналист Малькевич: В 20% случаев люди не получают работу из-за социальных сетей

Социальные сети эффективнее собеседований, с этим нужно смириться. Об этом в беседе с ФАН заявил журналист, генеральный директор телеканала «Санкт-Петербург» Александр Малькевич.

Накануне стало известно, что российские власти решили задействовать искусственный интеллект для психологической диагностики личности по данным социальных сетей. Тендер на проведение исследования в этой сфере стоимостью в 36 млн рублей объявил Институт системного программирования им. В. П. Иванникова Российской академии наук (ИСП РАН). Планируется, что такое нововведение даст «широкие возможности по оценке личности и прогнозированию ее поведения» без проведения психологического тестирования, на которое необходимо добровольное согласие.

ФБА «Экономика сегодня» / Степан Яцко

Журналист Александр Малькевич отметил, что он как руководитель рабочей группы по цифровизации Общественной палаты РФ активно ратует за «развитие всех возможных цифровых сервисов», хоть из-за этого иногда и «подставляет себя под удар».

«Все наши портреты по итогам размещенной информации в социальных сетях доступны кому угодно, в том числе разным частным конторам, которые их анализируют, например, при приеме на работу. Есть официальная информация, что в 20% случаев люди не получают работу именно из-за своего портрета в социальных сетях. Получается, когда частники этим занимаются, то все нормально, а если это сделает федеральное государственное бюджетное учреждение, то люди будут думать: «Ой, все ужасно, государство нас куда-то загоняет». Никто никого загонять не будет», — пояснил он.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Кроме того, журналист отметил, что все мы ежедневно и даже ежечасно оставляем огромное количество цифровых следов, поэтому переживать по поводу применения искусственного интеллекта для психологической диагностики, по его мнению, несерьезно.

«Эту ситуацию снова будет кто-то раскачивать. Я понимаю, что в воздухе пахнет потенциальным введением социального рейтинга, чем нас всех пугают. Любой работодатель хотел бы понимать, какого человека он будет брать на работу. Сейчас эффективнее вместо собеседования анализировать человека по его социальным сетям. Это данность, с которой мы должны смириться», — считает Малькевич.

pixabay.com / Gerd Altmann

Ранее сообщалось, что министр обороны Сергей Шойгу рассказал о перспективах цифровизации военкоматов. В Минобороны РФ заявили, что внедрение современных IT-технологий в работу военных комиссариатов позволит повысить качество и эффективность их работы для 40% населения.