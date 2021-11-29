Путин освободил многодетные семьи от НДФЛ при продаже квартиры

Москва, 29 ноября. Многодетные семьи больше не обязаны платить НДФЛ при продаже квартиры, если соблюдены необходимые условия. Соответствующий закон утвердил президент Российской Федерации Владимир Путин.

Согласно документу, освобождаются от налога на доходы физических лиц средства, которые семья выручила от продажи квартиры. При этом у граждан должно быть не меньше двоих детей, а деньги следует направить на улучшение жилищных условий.

Сумма налога может быть существенной для многих россиян, поэтому президент поручал рассмотреть варианты налоговых льгот. Данная мера направлена на помощь многодетным семьям в получении нового жилья.

Путин ранее подписал закон, который отменяет обязанность подавать налоговой декларацию формы 3-НДФЛ при продаже недорогого жилья. Это относится к квартирам стоимостью до 1 миллиона рублей, гаражам и нежилым помещениям.

Адвокат юридической компании «Генезис» Сергей Тимошенко напоминал, что люди, живущие в микроквартирах (до 20 квадратных метров), могут не платить налог на имущество физических лиц. То же самое касается владельцев квартир площадью до 35 «квадратов», имеющих трех и более несовершеннолетних детей, цитирует его «ФедералПресс».