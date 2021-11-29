Депутат бундестага Гердт: Германия не будет платить Украине никаких репараций

Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт заявил в эфире пресс-центра Медиагруппы «Патриот», что Берлин не будет платить Киеву ни репараций, которые требует украинский посол Андрей Мельник, ни компенсаций за потерю транзита российского газа. Достаточно того, что Германия уже оплачивает Украине массу гуманитарных программ, заметил немецкий парламентарий.

Вальдемар Гердт оценивает заявление посла Украины в Германии Андрея Мельника, который потребовал от немецкого правительства выплатить репарации за культурные ценности, утраченные во время Второй мировой войны, как популистские. По словам депутата, трезвомыслящие политики в ФРГ давно перестали обращать внимание на подобные заявления украинского дипломата, видя в них только стремление обратить на себя внимание и поднять шумиху в прессе. Оценивает их Вальдемар Гердт как безрассудное поведение Моськи из басни Ивана Крылова, которая лает на Слона.

germany.mfa.gov.ua / официальный сайт дипмиссии Украины в Германии

«Серьезно относиться к таким высказываниям — себя не уважать», — заявил политик.

Постоянные требования Киева денег у стран Евросоюза и других государств Вальдемар Гердт считает чертой национального характера правящей элиты Украины. По его мнению, подобное поведение официальных лиц пока прощается, но предел уже достигнут.

«Никто ничего платить не будет. Германия уже платит Украине немалые деньги на поддержку демократических реформ. И мы уже начали обсуждать вопрос неэффективности этих вложений: никакие демократические перемены в этой сфере на Украине ощутимо нельзя увидеть, а миллионы евро туда ушли и продолжают уходить. Мы переводим деньги в какой-то мифический проект, у которого нет будущего. Пора прекратить разбазаривание, растранжиривание немецких народных денег, которые нужны нашим пенсионерам и многодетным семьям. Поэтому Украине — сидеть бы тихо и молчать, пока еще не закрыли им и это финансирование», — заявил депутат бундестага.

Результат неадекватных требований Украины, считает депутат, — изменение общественного мнения в Германии к украинскому газовому транзиту.

«Какое отношение мы имеем к тому, что сама Украина не может договориться с Россией по-нормальному? Это чисто коммерческий проект, по которому нужно украинцам садиться за стол и договариваться с русскими», — пояснил Гердт.

facebook.com / Waldemar Herdt MdB

По словам депутата, Германия заинтересована в сохранении украинского транзита газа, поскольку испытывает острый дефицит в энергоресурсах, который не сможет удовлетворить даже полная загрузка двух ниток «Северного потока». Но брать на себя бремя содержания украинской ГТС Берлин не намерен.

К тому же складывающаяся ситуация в Германии после ухода Ангелы Меркель ведет к глубокому политическому и экономическому кризису, уверен депутат бундестага.

«Наш будущий «зеленый» министр заявляет, что «Северный поток» надо закрыть. Я не знаю, как долго будут терпеть эту игру в политику простые люди, наши предприятия. Вся наша химическая промышленность стоит на газе. Если газ останется по той цене, которая сейчас, мы просто становимся неконкурентоспособными — США полностью заберут под себя всю химическую индустрию, весь рынок», — заявил Гердт.

Депутат считает, что в Германии пришла к власти партия, ненавидящая Германию. Гердта удивляет назначение министром культуры человека, который откровенно заявляет, что чем быстрее немецкая нация исчезнет с лица земли — тем лучше.

«Господи, упаси от такого руководства», — сокрушается политик.

Депутат «Альтернативы для Германии» допускает, что приход к власти радикалов — часть спланированных мероприятий по преодолению внутриполитического и экономического кризиса в стране. Ангела Меркель, по его словам, имея все шансы сохранить за собой пост канцлера, ушла в тень, чтобы не платить по счетам за ту политику, которая вела Германия в последние десятилетия. Глубокие потрясения, которые ожидают Германию в предстоящие четыре года, приведут к смене власти и приходу нового правительства, считает он.

wikipedia.org / Пресс-служба Президента России