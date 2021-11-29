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Егор Кончаловский впервые привел четырехлетнего сына на телевидение

Общество
Егор Кончаловский впервые привел четырехлетнего сына на телевидение
ТАСС  /  Антон Подгайко

Москва, 29 ноября. Режиссер и сценарист Егор Кончаловский в первый раз пришел на телепередачу с четырехлетним сыном Тимуром. Кинодеятель поделился принципами, которых придерживается в воспитании мальчика.

Кончаловский и его ребенок стали гостями шоу «Звезды сошлись» на канале НТВ. Ведущая передачи Лера Кудрявцева пообщалась с сыном режиссера несколько минут и пришла в настоящий восторг.

«Господи, какой лапочка, Егор!» — восхитилась звезда телеэкрана.

По мнению сценариста, в процессе воспитания детей нужно максимально расширять их кругозор, чтобы они смогли определиться с выбором будущей профессии. Пока сын Кончаловского очень любит крупную спецтехнику, например, тракторы и экскаваторы. Ребенок мечтает стать водителем бетоновоза, так как его отец работал на этой должности в 18 лет, пишет «Газета.Ru».

Егор Кончаловский — сын режиссера Андрея Кончаловского и его второй жены, актрисы Наталии Аринбасаровой. Ранее артистка рассказала о главной трагедии в жизни бывшего мужа.

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