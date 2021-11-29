Минобороны Белоруссии: Минск и Москва проведут военные учения по прикрытию южных границ

Минск, 29 ноября. Вооруженные силы Белоруссии и России проведут учения по прикрытию южных границ республики. Об этом заявил глава белорусского оборонного ведомства Виктор Хренин.

По его словам, в 2022 году Москва и Минск не планируют проводить масштабные учения, однако уже намечен комплекс небольших мероприятий по защите южных границ Белоруссии.

«Мы планируем проведение учения совместно с нашими коллегами, основным стратегическим союзником — Российской Федерацией», — сказал министр.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Запад продолжает наращивать ударную группировку войск у границ республики. При этом глава государства подчеркнул, что у белорусской армии есть планы противодействия любой агрессии, передает RT.