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Apple разрабатывает универсальную беспроводную зарядку для своих устройств

Технологии
Apple разрабатывает универсальную беспроводную зарядку для своих устройств
pixabay.com

Москва, 29 ноября. Американская корпорация Apple разрабатывает абсолютно новое зарядное устройство для своих гаджетов. Также готовится технология беспроводной зарядки на короткие и большие расстояния.

Новая зарядная станция будет превосходить MagSafe Duo, которая позволяет заряжать одновременно только iPhone и Apple Watch. Устройство должно увеличить число заряжаемых устройств, а также быть сильнее по мощности, указал аналитик Марк Гурман из Bloomberg.

Беспроводные зарядки на короткие и большие расстояния существенно отличаются от текущей контактной беспроводной зарядки. Разработчики хотят добиться эффекта, при котором гаджет начнет заряжаться сразу после попадания в зону действия устройства.

Apple занимается разработкой собственного беспилотного автомобиля. По информации журналистов, транспортное средство может сойти с конвейера в 2025 году.

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