Apple разрабатывает универсальную беспроводную зарядку для своих устройств

Москва, 29 ноября. Американская корпорация Apple разрабатывает абсолютно новое зарядное устройство для своих гаджетов. Также готовится технология беспроводной зарядки на короткие и большие расстояния.

Новая зарядная станция будет превосходить MagSafe Duo, которая позволяет заряжать одновременно только iPhone и Apple Watch. Устройство должно увеличить число заряжаемых устройств, а также быть сильнее по мощности, указал аналитик Марк Гурман из Bloomberg.

Беспроводные зарядки на короткие и большие расстояния существенно отличаются от текущей контактной беспроводной зарядки. Разработчики хотят добиться эффекта, при котором гаджет начнет заряжаться сразу после попадания в зону действия устройства.

Apple занимается разработкой собственного беспилотного автомобиля. По информации журналистов, транспортное средство может сойти с конвейера в 2025 году.