Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
29 ноября 15:27
15:25
Экономика
Украинцы призвали Россию тоже требовать компенсаций от Украины после иска КНР по «Мотор Сич»
15:25
Общество
Двое пациентов с COVID-19 в Финляндии могут быть заражены «Омикроном»
15:24
Происшествия
Пьяная компания напала на таксиста в Екатеринбурге
15:21
Политика
Политолог Семченко указал на обреченность Зеленского после слов о готовящемся перевороте
15:21
Общество
Песков опроверг сообщения о переговорах по возвращению Моргенштерна в Россию
15:19
Происшествия
«Рено» сбил насмерть сидевшего на дороге мужчину в Калининградской области
15:18
Технологии
Рогозин: частота полетов к российской орбитальной станции будет выше, чем к МКС
15:17
Происшествия
Убийцей котенка в Челябинске оказалась 13-летняя школьница
15:16
Происшествия
Автомобиль сбил насмерть пассажира автовокзала в Липецке
15:16
Шоу-бизнес
Актер Евгений Миронов рассказал ФАН, как празднует свой 55-й день рождения
Все новости

Осужденные из брянской воспитательной колонии передали подарки мамам

  /   Обновлено: 29 ноября 2021 14:15
Общество
Осужденные из брянской воспитательной колонии передали подарки мамам
ru.wikipedia.org  /  Andreas Bauer Origami-Kunst

Брянск, 29 ноября. В брянской воспитательной колонии для несовершеннолетних прошло мероприятие, приуроченное ко Дню матери.

Как пояснили в пресс-службе УФСИН по области, воспитательная служба колонии предоставила возможность осужденным в рамках кружка декоративно-прикладного творчества «Азбука мастерства» сделать подарки своим мамам, сообщает РИА «Стрела».

Уточняется, что несовершеннолетние правонарушители смастерили лебедей из бумаги, сделали аппликации и поздравительные открытки, в студии кабельного телевидения «Юность» был смонтирован поздравительный ролик к празднику, состоялся конкурс чтецов лирических произведений и конкурс стенгазет.

Ранее ФАН рассказал, как художники из Брянска преобразили стены коридоров и кабинетов детского онкогематологического центра. Они приняли участие в реализации проекта «Помогающее пространство», который призван создать более комфортные интерьеры в больницах.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Осужденные из брянской воспитательной колонии передали подарки мамам
колония день матери подарки брянск мама
Комментировать