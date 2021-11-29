Осужденные из брянской воспитательной колонии передали подарки мамам

Брянск, 29 ноября. В брянской воспитательной колонии для несовершеннолетних прошло мероприятие, приуроченное ко Дню матери.

Как пояснили в пресс-службе УФСИН по области, воспитательная служба колонии предоставила возможность осужденным в рамках кружка декоративно-прикладного творчества «Азбука мастерства» сделать подарки своим мамам, сообщает РИА «Стрела».

Уточняется, что несовершеннолетние правонарушители смастерили лебедей из бумаги, сделали аппликации и поздравительные открытки, в студии кабельного телевидения «Юность» был смонтирован поздравительный ролик к празднику, состоялся конкурс чтецов лирических произведений и конкурс стенгазет.

Ранее ФАН рассказал, как художники из Брянска преобразили стены коридоров и кабинетов детского онкогематологического центра. Они приняли участие в реализации проекта «Помогающее пространство», который призван создать более комфортные интерьеры в больницах.