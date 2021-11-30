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Юрист Соловьев: «Заявлением о госперевороте Зеленский хочет прикрыть реальные проблемы страны»

Политика
Юрист Соловьев: «Заявлением о госперевороте Зеленский хочет прикрыть реальные проблемы страны»
Федеральное агентство новостей (ФАН)  /  Федеральное агентство новостей

В беседе с корреспондентом ФАН заслуженный юрист РФ, общественный деятель Иван Соловьев заявил, что слова президента Украины Владимира Зеленского о грядущем государственном перевороте были сказаны для привлечения внимания.

Ранее глава государства рассказал, что ему стало известно о планируемом 1 декабря госперевороте. К этому, по его словам, причастен бизнесмен Ринат Ахметов, на захват власти выделяются миллиарды долларов.

«То, как господин Зеленский излагал информацию об участии Ахметова в перевороте, не оставляет сомнений, что ничего реального или мало-мальски достоверного у украинского президента нет и вряд ли появится. Ему нужен был вброс, информационная бомба, которые бы в очередной раз привлекли внимание всех, кто находится в орбите постоянно тявкающей украинской внешней политики», — уверен Соловьев.

Юрист Соловьев: «Заявлением о госперевороте Зеленский хочет прикрыть реальные проблемы страны»
Кадр из сериала «Слуга народа» /

Юрист также заметил, что это заявление могло быть сделано для того, чтобы дискредитировать Рината Ахметова, ведь он оказывает значительную помощь собственному народу, закупая уголь и иные энергоресурсы, в отличие от самого Зеленского и его команды.

«Скорее всего, противопоставление бизнесмена действующей власти, по задумкам команды Зеленского, должно было снизить его влияние и растущую популярность.

В условиях, когда США принимают беспрецедентные меры по вооружению Украины, в том числе и летальным оружием, подталкивая ее тем самым к эскалации военных действий в Донбассе, Зеленскому необходимо показать, что в результате своей приверженности указаниям советников Джо Байдена он ставит себя под удар в своей же стране», — объяснил собеседник ФАН.

Иван Соловьев рассказал, что с помощью заявления о госперевороте президент Украины хочет усилить собственную власть. Кроме этого, показать другим независимым бизнесменам, что сотрудничество с главой государства им просто необходимо.

«И, наконец, традиционная цель всех сомнительных пиар-ходов Зеленского — отвлечение внимания от летящей в пропасть экономики страны, от стремительного обнищания людей и ни разу не выполненных собственных обещаний», — заключил собеседник агентства.

Ранее политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов заявил, что украинские политики всегда славились талантом «пожирать друг друга». Эксперт отметил, что военное положение якобы необходимо Зеленскому для удержания власти.

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