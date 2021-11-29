Песков: США не должны оказывать давление на других в процессе сертификации «СП-2»

Москва, 29 ноября. Соединенные Штаты не должны оказывать давление на других из-за «Северного потока — 2» во время процесса сертификации газопровода, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, тема «СП-2» вряд ли будет стоять на повестке встречи российского президента Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена.

«Очень важно, конечно, чтобы Соединенные Штаты Америки не оказывали ни на кого давления в связи с реализацией продолжающейся сертификации этого проекта», — отметил Песков.

Как стало известно ранее, Правительство Германии призвало Конгресс США не вводить ограничения против «СП-2».