Санкт-Петербург, 29 ноября. Германия уже вложила в реформы на Украине миллионы евро и едва ли настроена платить репарации за газопровод «Северный поток — 2». Об этом заявил депутат бундестага фракции «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт.

Гердт высказался по поводу популистской политики Киева в отношении трансбалтийского трубопровода в эфире пресс-центра Медиагруппы «Патриот». Относиться серьезно к заявлениям посла Украины в Германии Андрея Мельника — «себя не уважать», подчеркнул немецкий законодатель, но свою долю внимания эпатажными выходками чиновник с Михайловской площади все-таки забирает.

«Серьезно относиться к таким высказываниям — наверное, себя не уважать, но все таки он достигает медиального эха, все немного ухмыляются при этом всем, но опять он в центре внимания. Не только он, но и Украина с ее вечными претензиями не только к Германии, но и ко всем остальным, и к Америке, и к России. Это очень наивно, но имеет свою аудиторию», — объяснил немецкий консерватор.

facebook.com / Waldemar Herdt MdB

Гердт поставил на место украинские власти, процитировав президента России Владимира Путина. Требования репараций разного рода — это «ящик Пандоры», потому что вскоре может выясниться, что любая страна может предъявить претензии другому государству, и в этой системе даже Украине придется выплачивать компенсации.

«Я бы действительно здесь повторил слова вашего президента и сказал: "Не открывайте этот ящик Пандоры". Потому что тогда Россия потребует от Польши репарации за разрушенную Москву, да и с французами придется разбираться, да и той же Украине придется выплачивать за кое-какие вещи. То есть лучше бы этот "ящик Пандоры" не трогать», — уверен Гердт.

Федеральное агентство новостей /

Простые немцы ничего не знают о выходках Мельника и президента Украины Владимира Зеленского, а вот в высоких кабинетах Берлина поведение Киева регулярно вызывает недоумение. Германия регулярно выделяет Украине огромные средства из карманов своих налогоплательщиков и платит за, по сути, мифический проект. На этом фоне требования Зеленского выглядят откровенно по-хамски, негодует депутат фракции «Альтернатива для Германии».

«Украине сидеть бы тихо и молчать, пока это еще не закрыли им (финансирование. — Прим. ФАН). На самом деле пора бы и это прекратить, разбазаривание, растранжиривание народных денег, налоговых денег, которые нужны нам нашим пенсионерам, нашим многодетным семьям. Мы переводим в какой-то мифический проект, у которого нету ни оснований ни будущего, поэтому никто платить ничего не собирается и не будет», — отрезал Вальдемар Гердт.

Некоторые страны международного сообщества продолжают оказывать давление на Россию из-за проекта «Северный поток — 2». Ранее посол Великобритании на Украине Мелинда Симмонс заявила, что Лондон подставил Киев, отказавшись вводить санкции в отношении трансбалтийского газопровода.