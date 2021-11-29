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Трансгендерный актер Эллиот Пейдж показал фото в одних штанах

Шоу-бизнес
Трансгендерный актер Эллиот Пейдж показал фото в одних штанах
instagram.com  /  @elliotpage

Лос-Анджелес, 29 ноября. Трансгендерный актер Эллиот Пейдж, который был известен как актриса Эллен Пейдж до смены пола, порадовал поклонников новым фото. Он предстал на снимке только в спортивных штанах и тапочках.

Пейдж опубликовал новый кадр на своей странице в Instagram. На фото актер позирует перед зеркалом в спальне с голым торсом. Он самостоятельно сфотографировал себя на камеру смартфона.

«О, хорошо, мой новый телефон работает», — подписал снимок Пейдж.

Фотография сменившей пол актрисы привела поклонников в восторг. Подписчики трансгендерного артиста оставили ему в комментариях множество комплиментов.

«Эллиот, ты выглядишь потрясающим и очень счастливым!»;

«Такой симпатичный»;

«Эллиот, просто скажи, что ты хотел устроить нам сердечный приступ»;

«Ты такой красивый!» — восхитились пользователи Instagram.

Чтобы превратиться в мужчину, Пейджу пришлось удалить грудь. Ранее актер уже показывал подписчикам результат этой операции.

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