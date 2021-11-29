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УАЗ собирается подписать контракт на производство Jeep CJ-5

  /   Обновлено: 29 ноября 2021 13:57
Экономика
УАЗ собирается подписать контракт на производство Jeep CJ-5
jeeppress-europe.com  /  Fiat Chrysler Automobiles

Москва, 29 ноября. Российский автопроизводитель УАЗ ищет способы выхода из кризиса. Компания может достичь соглашения с одним из глобальных брендов, иначе финансовые трудности вплотную подведут ее к закрытию, пишет портал CarsWeek.ru.

Кто именно станет партнером УАЗа, пока не разглашается, но не исключено, что им окажется индийская корпорация Mahindra & Mahiindra. Она имеет лицензию на производство внедорожников Jeep CJ-5. Такой точки зрения придерживается автоэксперт Сергей Асланян.

Если соглашение о сотрудничестве будет заключено, на российский рынок Jeep может выйти под брендом UAZ CJ-5. Маркетологи уверены, что новый продукт будет пользоваться большим спросом.

Группа «Соллерс Авто» готовит Ульяновский автомобильный завод к партнерству с глобальным концерном, так как не справятся с инвестиционной нагрузкой, связанной с разработкой новой модельной линейки, подтверждалось ранее.

Журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов отмечал, что закрытие УАЗ приведет к остановке смежных производств, в первую очередь ЗМЗ. В скором времени предприятие наверняка столкнется с оттоком корпоративных клиентов, цитирует его INFOX.

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