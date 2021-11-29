Публицист Микульскис: «Об очередном украинском госперевороте»

На днях президент Владимир Зеленский огласил информацию о якобы готовящемся в стране государственном перевороте. Судя по словам украинского лидера, путч назначен на 1 декабря нынешнего года и Россия имеет к нему самое непосредственное отношение. Обозреватель ФАН Альгис Микульскис в своем материале рассматривает это заявление через призму всего, что происходит на Украине в течение последних месяцев.

С некоторых пор каждая новость с Украины заставляет задуматься о том, есть ли вообще предел несомому в массы киевскими спикерами. Ведь несут они, причем постоянно, такое, что только диву даешься и невольно вспоминаешь булгаковское: «Но позвольте, как же он служил в очистке?»

Вне конкуренции тут, конечно, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, который то требует обменять «Северный поток — 2» на Крым, то грозит России некими «последствиями» в случае «вооруженной авантюры»… Однако и глава государства не отстает от своего начальника дипломатии в деле выдачи на-гора заявлений, противоречащих здравому смыслу. Так, в минувшую пятницу в ходе пятичасовой пресс-конференции, посвященной середине своего президентского срока, Владимир Зеленский анонсировал ни больше ни меньше как государственный переворот, который должен произойти 1 декабря.

wikipedia.org / Едуард Крижанівський / Фото пресс-служби міністерства закордонних справ України / CC BY-SA 4.0

«У нас есть не только агентурная информация, у нас есть даже звуковая информация, где представители из Украины с представителями России, скажем так, обсуждают участие Рината Ахметова в государственном перевороте на Украине, что будут привлечены миллиард долларов и прочее», — огорошил президент журналистов.

А чтобы пресса не расслаблялась, тут же добавил, что не верит в эти «инсинуации»:

«Думаю, это подстава Ахметова. Его втягивают в войну против украинского государства. Это будет его большая ошибка. Нельзя воевать против своей страны».

wikipedia.org / Komul/CC BY-SA 3.0

Сказать, что Ахметов, мягко говоря, удивился — ничего не сказать! После приглашения Зеленского «обсудить» полученную им информацию в Офисе президента Украины богатейший человек страны разразился гневной отповедью на официальном сайте возглавляемой им структуры:

«Информация, обнародованная Владимиром Зеленским, о якобы втягивании меня в какой-то госпереворот — сплошная ложь. Меня возмущает распространение этой лжи, независимо от того, какими мотивами руководствуется президент. Моя позиция была и будет однозначна — независимая демократическая и целостная Украина с Крымом и моим родным Донбассом. Мои действия это подтверждают. Как гражданин Украины, крупнейший инвестор, налогоплательщик и работодатель страны буду и дальше защищать свободную Украину, свободную экономику, демократию и свободу слова. И сделаю все от себя зависящее, чтобы авторитаризма и цензуры в Украине не было».

president.gov.ua / Офис Президента Украины

Казалось бы, «милые бранятся — только тешатся», но… Все эти заявления очень хорошо коррелируются с раздуваемой западными СМИ истерией по поводу готовящегося «нападения России на Украину». Сначала «государственный переворот», затем «российское вторжение» — все вроде бы логично. За исключением одного: никто из киевских говорунов так и не смог внятно объяснить, зачем этот переворот и это вторжение нужны Москве?

Менять власть и брать на содержание сорокамиллионную страну с полностью убитой промышленностью, с долгами и с никакой инфраструктурой? Увольте, господа! И поверьте: ни у кого в России нет желания завоевывать территории, которые потом придется дотягивать до уровня развития хотя бы соседних с ними российских областей — Воронежской, Белгородской и Брянской…

Так что все их умствования про «госперевороты, инициированные Кремлем» — это оправдания собственных будущих преступлений в Донбассе, которые они непременно совершат, прикрываясь нынешней риторикой. Хотя… Что значит «совершат»? Они уже их совершают, и «расследования» по поводу деяния Юрия Бутусова не более чем «хорошая мина при плохой игре».

facebook.com / Юрий Бутусов

Что же касается событий 1 декабря, о которых Зеленский так вдохновенно вещал на пресс-конференции… Как ни странно, узнал он о них не от американских кураторов нынешнего проекта «Украина». Иначе лицо, приближенное к главе Госдепа, Карен Донфрид, не говорила бы о том, что им нужна «дополнительная информация».

«Я могу заверить вас, что мы осведомлены о заявлениях, поступивших утром. Мы в контакте с правительством Украины с целью дальнейшего обсуждения этого и пытаемся получить дополнительную информацию», — заявила помощница Энтони Блинкена по делам Европы и Евразии на спецбрифинге, посвященном удивительным словам Зеленского.

Global Look Press / CNP/AdMedia

Что из этого следует? Ничего, кроме того, что слова о готовящемся при помощи России перевороте — результат «творчества» аналитиков из Офиса президента Украины и еще один фейк в копилку причин, по которым ВСУ ударит по Донбассу.

Минские соглашения? Забудьте. Киев из них вот-вот выйдет. Нет, Зеленский, конечно, сказал на той же пресс-конференции, что принятие «Закона о переходном периоде в Донбассе» стоит отложить из-за риска эскалации напряженности со стороны России, однако есть обоснованные сомнения в том, что его слова имеют какой-то смысл и будут приняты в качестве руководства к действию. Украиной «рулит» не он.