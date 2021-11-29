В Кремле не подтвердили информацию о подготовке переговоров Путина и Зеленского

Москва, 29 ноября. Подготовка к переговорам президента РФ Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского сейчас не ведется, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Во время брифинга официальный представитель Кремля прокомментировал подготовку к возможной встрече руководителей двух стран.

«Нет, на данный момент не ведется», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Пресс-секретарь Владимира Путина не стал комментировать информацию о том, что украинская сторона якобы передала Москве через президента Турции список на обмен удерживаемыми лицами.

Дмитрий Песков ранее заявил об обеспокоенности Кремля из-за наращивания Украиной военных сил.