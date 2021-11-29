Минобороны РФ показало кадры пуска «Циркона» с фрегата «Адмирал Горшков» в Белом море

Москва, 29 ноября. Экипаж фрегата Северного флота ВМФ РФ «Адмирал Горшков» осуществил испытательный пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» из акватории Белого моря. Об этом сообщает пресс-службы Минобороны РФ.

Стрельба велась из акватории Белого моря по морской мишени, которая находилась на удалении 400 километров. Ракета поразила заданную цель, испытательный пуск признан успешным. Кроме того, ведомство обнародовало кадры пуска ракеты «Циркон».

Стоит отметить, что 4 октября 2021 года экипаж атомной подводной лодки ВМФ России «Северодвинск» произвел испытательный пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» из подводного положения. Стрельба осуществлялась в акватории Белого моря с глубины 40 метров. Ракета успешно поразила условную цель, которая находилась в Баренцевом море, передает RT.