Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
29 ноября 13:57
13:55
Общество
Замглавы МИД Иванов не исключил новых ограничений по COVID-19 в России из-за «Омикрона»
13:55
Общество
Фотовыставка о кочевниках XXI века открылась в Барнауле
13:53
Политика
Песков: США не должны оказывать давление на других в процессе сертификации «СП-2»
13:52
Политика
Депутат бундестага Гердт: Германия вложила миллионы в Украину и не хочет платить по «СП-2»
13:51
Происшествия
Популярный блогер Apetor погиб во время съемок видео для своего канала
13:48
Происшествия
Ребенок пострадал при обрушении потолка во время уроков в одесской школе
13:47
Шоу-бизнес
Трансгендерный актер Эллиот Пейдж показал фото в одних штанах
13:46
Экономика
УАЗ собирается подписать контракт на производство Jeep CJ-5
13:43
Происшествия
Мосгорсуд оставил в силе штраф блогеру Дудю по делу о пропаганде наркотиков
13:41
Политика
В Кремле не подтвердили информацию о подготовке переговоров Путина и Зеленского
Все новости

Минобороны РФ показало кадры пуска «Циркона» с фрегата «Адмирал Горшков» в Белом море

  /   Обновлено: 29 ноября 2021 13:41
Армия
Минобороны РФ показало кадры пуска «Циркона» с фрегата «Адмирал Горшков» в Белом море
Global Look Press  /  MOD Russia

Москва, 29 ноября. Экипаж фрегата Северного флота ВМФ РФ «Адмирал Горшков» осуществил испытательный пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» из акватории Белого моря. Об этом сообщает пресс-службы Минобороны РФ.

Стрельба велась из акватории Белого моря по морской мишени, которая находилась на удалении 400 километров. Ракета поразила заданную цель, испытательный пуск признан успешным. Кроме того, ведомство обнародовало кадры пуска ракеты «Циркон».

Стоит отметить, что 4 октября 2021 года экипаж атомной подводной лодки ВМФ России «Северодвинск» произвел испытательный пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» из подводного положения. Стрельба осуществлялась в акватории Белого моря с глубины 40 метров. Ракета успешно поразила условную цель, которая находилась в Баренцевом море, передает RT.

Вернуться назад
Все новости / Армия / Минобороны РФ показало кадры пуска «Циркона» с фрегата «Адмирал Горшков» в Белом море
россия минобороны рф испытания пуск циркон
Комментировать