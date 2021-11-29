Ведущий Норкин рассмешил гостей «Места встречи» шуткой про дядю Яшу из Одессы

Москва, 29 ноября. Российский телеведущий Андрей Норкин удивил приглашенных на передачу «Место встречи» гостей необычным анекдотом про дворника из Одессы.

Политическое ток-шоу отличается своим юмористическим характером за счет традиционных шуток телеведущего. Андрей Норкин старается подбирать анекдоты, которые соответствуют теме программы.

На этот раз журналист решил рассказать юмористическую историю про дворника дядю Яшу. Сюжет анекдота развернулся вокруг осеннего периода в Одессе.

«Еще практически не проснувшийся дворник дядя Яша лениво гоняет опавшие листья метелкой по асфальту: вжик-вжик-вжик», — сказал Норкин.

ntv.ru / Prt Scr

Местные жители обратили внимание на неуклюжую работу дворника, продолжил телеведущий. Один из одесситов открыл форточку и сделал замечание мужчине с метлой.

« —Дядя Яша, вы таки опять сбиваете с ритма весь квартал! — Пардон!» — продолжает Норкин.

После этой реплики дворник из Одессы сосредоточил свое внимание и стал подметать дорогу в такт ускорившейся ходьбы.

Очередная шутка Андрея Норкина «взорвала» зал и заставила приглашенных гостей аплодировать.

Как стало известно ранее, телеведущий рассказал анекдот, посвященный пандемии коронавируса. Норкин в шутливой форме объяснил, можно ли заниматься сексом после вакцинации.