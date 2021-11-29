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Рэпер Тимати приобрел винтажный Mercedes-Benz стоимостью не менее 75 миллионов рублей

Шоу-бизнес
Рэпер Тимати приобрел винтажный Mercedes-Benz стоимостью не менее 75 миллионов рублей
instagram.com  /  @timatiofficial

Москва, 29 ноября. Рэпер Тимур Юнусов, более известный под сценическим псевдонимом Тимати, пополнил свой автопарк новой коллекционной новинкой. Основатель лейбла Black Star купил Mercedes-Benz 300SL.

Музыкант похвастался раритетным автомобилем на своей странице в Instagram. Он опубликовал видео, на котором продемонстрировал приобретение со всех сторон. Тимати купил экземпляр серебристого цвета и с красным кожаным салоном. Описывать технические характеристики редкой машины Юнусов не стал.

«Покидая молодежную лигу», — подписал рэпер кадры с Mercedes-Benz 300SL.

Основатель лейбла Black Star потратил на автомобиль не менее 1 миллиона долларов, то есть, 75 миллионов рублей. Именно с этой отметки стартует цена такого Mercedes-Benz на рынке. Например, минувшим летом модель, появившуюся на рынке в 1955 году, купили за 1,3 миллиона долларов (почти 98 миллионов рублей).

Ранее журналисты подсчитали стоимость роскошных столичных апартаментов Тимати. Рэпер владеет двухэтажной квартирой площадью 650 квадратных метров.

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mercedes тимати рэпер
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