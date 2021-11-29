Рэпер Тимати приобрел винтажный Mercedes-Benz стоимостью не менее 75 миллионов рублей

Москва, 29 ноября. Рэпер Тимур Юнусов, более известный под сценическим псевдонимом Тимати, пополнил свой автопарк новой коллекционной новинкой. Основатель лейбла Black Star купил Mercedes-Benz 300SL.

Музыкант похвастался раритетным автомобилем на своей странице в Instagram. Он опубликовал видео, на котором продемонстрировал приобретение со всех сторон. Тимати купил экземпляр серебристого цвета и с красным кожаным салоном. Описывать технические характеристики редкой машины Юнусов не стал.

«Покидая молодежную лигу», — подписал рэпер кадры с Mercedes-Benz 300SL.

Основатель лейбла Black Star потратил на автомобиль не менее 1 миллиона долларов, то есть, 75 миллионов рублей. Именно с этой отметки стартует цена такого Mercedes-Benz на рынке. Например, минувшим летом модель, появившуюся на рынке в 1955 году, купили за 1,3 миллиона долларов (почти 98 миллионов рублей).

Ранее журналисты подсчитали стоимость роскошных столичных апартаментов Тимати. Рэпер владеет двухэтажной квартирой площадью 650 квадратных метров.