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Зеленский внес в Раду законопроект о допуске иностранных войск на территорию Украины

Армия
Зеленский внес в Раду законопроект о допуске иностранных войск на территорию Украины
president.gov.ua  /  Пресс-служба президента Украины

Киев, 29 ноября. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект, в котором попросил парламент одобрить его решение о допуске на территорию страны подразделений иностранных войск для участия в учениях в 2022 году.

Соответствующий проект закона зарегистрирован на официальном сайте Верховной рады. Текст законопроекта пока еще не обнародован.

Стоит отметить, что в 2021 году законом о допуске иностранных войск на территорию Украины было предусмотрено проведение восьми многонациональных учений, в которых были задействованы более 11 тысяч зарубежных военнослужащих. Так, в течение 2021 на Украине состоялись учения Rapid Trident 2021 и Sea Breeze 2021 с участием украинских и американских военнослужащих, а также маневры Riverine 2021 и Warrior Watcher 2021.

Ранее глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что войска стран НАТО наращивают наступательный потенциал вблизи границ республики. По его словам, деятельность Североатлантического альянса у границ Белоруссии требует постоянного внимания и своевременной пропорциональной реакции. В свою очередь президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у Минска есть чем ответить на агрессивные планы западных стран, передает RT.

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