Главы МВД Ливии и Алжира договорились создать комитет безопасности на границе

Алжир, 29 ноября. Министр внутренних дел АНДР Кемаль Бельджум обсудил со своим ливийским коллегой Халедом Мазеном вопросы обеспечения безопасности и открытие погранпереходов. Об этом сообщила пресс-служба МВД страны.

Переговоры прошли в рамках официального визита главы внутриполитического ведомства переходного Правительства национального единства (ПНЕ) в североафриканскую республику. Стороны затронули ряд проблем, связанных с кибербезопасностью и транснациональной организованной преступностью.

Министры подтвердили продолжение координации для открытия пограничных переходов, а также возобновления авиасообщения и грузовых перевозок между двумя государствами. В этой связи достигнуто соглашение о формировании совместного комитета безопасности.

В начале месяца начальник генштаба сил на западе Ливии Мухаммад аль-Хаддад встретился с алжирским коллегой Саидом Шанегрихой. Военные рассмотрели вопросы сотрудничества и ситуацию в регионе.