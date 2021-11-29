Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
29 ноября 13:57
13:55
Общество
Замглавы МИД Иванов не исключил новых ограничений по COVID-19 в России из-за «Омикрона»
13:55
Общество
Фотовыставка о кочевниках XXI века открылась в Барнауле
13:53
Политика
Песков: США не должны оказывать давление на других в процессе сертификации «СП-2»
13:52
Политика
Депутат бундестага Гердт: Германия вложила миллионы в Украину и не хочет платить по «СП-2»
13:51
Происшествия
Популярный блогер Apetor погиб во время съемок видео для своего канала
13:48
Происшествия
Ребенок пострадал при обрушении потолка во время уроков в одесской школе
13:47
Шоу-бизнес
Трансгендерный актер Эллиот Пейдж показал фото в одних штанах
13:46
Экономика
УАЗ собирается подписать контракт на производство Jeep CJ-5
13:43
Происшествия
Мосгорсуд оставил в силе штраф блогеру Дудю по делу о пропаганде наркотиков
13:41
Политика
В Кремле не подтвердили информацию о подготовке переговоров Путина и Зеленского
Все новости

Главы МВД Ливии и Алжира договорились создать комитет безопасности на границе

Весь мир
Главы МВД Ливии и Алжира договорились создать комитет безопасности на границе
pixabay.com  / 

Алжир, 29 ноября. Министр внутренних дел АНДР Кемаль Бельджум обсудил со своим ливийским коллегой Халедом Мазеном вопросы обеспечения безопасности и открытие погранпереходов. Об этом сообщила пресс-служба МВД страны.

Переговоры прошли в рамках официального визита главы внутриполитического ведомства переходного Правительства национального единства (ПНЕ) в североафриканскую республику. Стороны затронули ряд проблем, связанных с кибербезопасностью и транснациональной организованной преступностью.

Министры подтвердили продолжение координации для открытия пограничных переходов, а также возобновления авиасообщения и грузовых перевозок между двумя государствами. В этой связи достигнуто соглашение о формировании совместного комитета безопасности.

В начале месяца начальник генштаба сил на западе Ливии Мухаммад аль-Хаддад встретился с алжирским коллегой Саидом Шанегрихой. Военные рассмотрели вопросы сотрудничества и ситуацию в регионе.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Главы МВД Ливии и Алжира договорились создать комитет безопасности на границе
ливия алжир
Комментировать