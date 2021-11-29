Портниха Памела Клеман-Пасси пять лет назад потеряла мужа: он скончался от рака простаты и прямой кишки. Отойдя от личного горя, женщин решила заявить о важности своевременной диагностики и лечения таких тяжелых заболеваний на ранней стадии.

«Цель этого проекта — повысить осведомленность мужчин об их здоровье, в том числе о таким сокровенных заболеваниях, о которых часто предпочитают умалчивать. Но об этом нужно говорить», — заявила Памела.

Личное горе стало творческой мотивацией для Памелы. Она разработала уникальный костюм, сшитый из мужских волос.

«Мы собирали волосы мужчин в совершенно разных австралийских парикмахерских. Когда жители Мельбурна узнали о моем проекте, я стала получать маленькие конверты и пакетики с волосами, мне их подкидывали даже в почтовый ящик», — рассказала дизайнер.

Костюм был представлен в рамках ежегодного мероприятия, призывающего мужчин отращивать волосы на лице в течение ноября, чтобы повысить осведомленность о проблемах мужского здоровья.