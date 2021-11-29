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Нейросеть дописала десятую симфонию Бетховена

Общество
Нейросеть дописала десятую симфонию Бетховена
wikipedia.org  /  Joseph Karl Stieler / Public Domain

Москва, 29 ноября. Искусственный интеллект дописал десятую симфонию Людвига ван Бетховена, работу над которой он начал в 1824 году. Композиторы пытались закончить произведение, но им не удавалось целиком воплотить замысел автора.

На протяжении нескольких десятилетий музыковеды создавали свои варианты финала десятой симфонии. Пару лет назад Маттиас Редер, директор Института Элетт и Герберта фон Караян, занимающегося проектами на стыке музыки и технологий, стал собирать команду для работы над проектом. В группу вошли различные эксперты, композиторы и музыковеды.

Они разбирали произведения и фактически учили нейросеть думать, как Бетховен, используя черновики в качестве подсказок. Были разработаны нейронные сети, которые отвечали за гармонию и оркестровку, пишет Classic FM.

В ноябре 2019 года искусственный интеллект представил часть своего варианта реконструкции произведения. Пианист сыграл его перед журналистами и экспертами, после чего слушателей попросили определить, где работа нейросети, а где — Бетховена. Сделать этого они не смогли. На протяжении оставшегося времени специалисты работали над усовершенствованием системы.

Пианист Даниил Крамер в разговоре с ФАН высказался о работах Бетховена. Говоря о творчестве композитора, он отметил, что у него есть как простые, так и сложные произведения.

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музыка нейросеть бетховен
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