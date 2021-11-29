Кедми назвал США инициаторами информационной истерии о «вторжении» России на Украину

Москва, 29 ноября. Утверждения западных политиков и СМИ о якобы готовящейся «атаке российских войск» на Украину не имеют ничего общего с реальностью, уверен политолог Яков Кедми.

Бывший директор израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми отметил, что США являются инициатором информационной истерии о «неизбежном вторжении» России на Украину. Эксперт изложил свою точку зрения в эфире программы «Право знать!» на канале «ТВ Центр».

«Это чисто американский почерк. Я не знаю, что у них там происходит с мозгами. Они не в состоянии учиться и делать выводы из того, что было раньше», — указал Кедми на схожесть всей антироссийской пропаганды.

Политолог объяснил, что России незачем вторгаться на Украину, так как это противоречит основополагающим принципам мирной политики РФ и уважения суверенитета всех стран без каких бы то ни было исключений. США запустили свою пропагандистскую кампанию «по глупости», высмеял эксперт истерику западных СМИ о якобы планах Москвы в отношении Киева.

Ранее Кедми решительно предостерег киевские власти от осуществления масштабных провокаций против России и подчеркнул, что «лимит» Украины на такие выпады уже закончился. О готовности руководства США снизить американскую военную активность на территории Европы ради «уменьшения напряженности» на российско-украинской границе сообщал телеканал «360».