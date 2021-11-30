Аналитик Деев рассказал, когда баррель нефти снова будет стоить 80 долларов

Стоимость нефти может вырасти до 80 долларов за баррель. Дальнейшая динамика будет зависеть от распространения нового штамма коронавируса в мире и принимаемых странами ограничительных мер. Об этом ФАН рассказал руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

Нет необходимости в срочных мерах

Россия не видит необходимости в срочных мерах ОПЕК+ из-за появления нового штамма коронавируса. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак.

«Скоропалительных решений принимать не надо», — заявил он в кулуарах Российско-китайского энергетического бизнес-форума.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

По его словам, новый вариант SARS-CoV-2 всегда вызывает реакцию рынка, потому что национальные правительства начинают вводить различные ограничения.

«Поэтому нужно смотреть, как будет сейчас развиваться ситуация. Мы должны мониторить внимательно рынок и как это будет влиять на спрос», — заключил Новак.

Нефтяной рынок резко отреагировал на сообщения о штамме «Омикрон». Основные американские фондовые индексы упали на 2-2,5%.

Нефть может вырасти

Как отметил Артем Деев, в прошлую пятницу на фоне сообщений о новом штамме коронавируса из Южной Африки и срочного совещания ВОЗ серьезная волна коррекции прокатилась по фондовым и сырьевым рынкам во всем мире. Нефть за сессию обвалилась с уровня 82 доллара до 72 долларов за баррель (-11,5%). Сегодня утром цена на нефть марки Brent растет на 4,43% — до 74,76 доллара за баррель. Цена на январские фьючерсы WTI увеличилась на 5% — до 71,56 доллара за баррель.

«ОПЕК+ сейчас берет паузу для оценки ситуации по спросу. Заседание, назначенное на 1-2 декабря, по всей видимости, будет перенесено на следующую неделю. Исходя из того, что организация и раньше прогнозировала снижение спроса на сырье (из-за начавшейся в Азии и Европе новой волны заболеваемости), ОПЕК+ может принять решение, чтобы не повышать уровень добычи с января следующего года», — пояснил Артем Деев.

ФБА «Экономика сегодня» /

На этом фоне, заметил аналитик, стоимость нефти может начать расти до уровня около 80 долларов за баррель. Дальнейшая динамика будет зависеть от распространения нового штамма в мире и принимаемых странами ограничительных мер.

«Чем жестче будут меры (ограничение авиасообщения с африканскими странами, введение внутренних локдаунов в ЕС и АТР), тем сильнее будет снижаться спрос, а котировки могут колебаться в коридоре 70-80 долларов за баррель в течение всего декабря 2021 года», — заключил Артем Деев.

Участники альянса ОПЕК+ ранее поддержали решение о восстановлении нефтедобычи на уровне 400 тыс. баррелей в сутки. Между тем нефть марки Brent опустилась ниже 73 долларов за баррель впервые с сентября 2021 года. Это произошло на фоне новостей о новом штамме коронавируса «Омикрон», сообщает INFOX.