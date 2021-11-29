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Внебрачную дочь Павла Табакова назвали в честь аэропорта

  /   Обновлено: 29 ноября 2021 13:01
Шоу-бизнес
Внебрачную дочь Павла Табакова назвали в честь аэропорта
instagram.com  /  @tabakov_pavel

Москва, 29 ноября. Бывшая возлюбленная актера Павла Табакова, актриса Софья Синицына объяснила, почему их внебрачная дочь получила необычное имя. Девочку назвали Мией в честь аэропорта.

Синицына рассказала о происхождении имени Миа в Instagram Stories. Придумать имя для внебрачной дочери сына Олега Табакова помогло короткое обозначение аэропорта в Майами.

«Кто не знает, MIA названа в честь аэропорта города Майами в США, где я сказала Павлу Табакову, что наш курортный романчик закончен», —поделилась актриса.

Внебрачную дочь Павла Табакова назвали в честь аэропорта
Prt Scr instagram.com / @yasinitsyna

Дочь Табакова-младшего и Синицыной появилась на свет в августе прошлого года. После рождения ребенка актеры какое-то время встречались, но затем приняли решение о расставании. При этом артист продолжает проводить время с девочкой и финансово поддерживает родившую от него экс-возлюбленную, пишет «Газета.Ru».

Ранее Синицына показала фото Табакова с внебрачной дочерью. Актриса опубликовала снимок в честь дня рождения бывшего избранника.

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Все новости / Шоу-бизнес / Внебрачную дочь Павла Табакова назвали в честь аэропорта
актеры табаков синицына
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