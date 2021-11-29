Фотовыставка о кочевниках XXI века открылась в Барнауле

Барнаул, 29 ноября. Фотовыставка «Грани кочевой культуры в XXI веке» открылась в Алтайском государственном университете и Центре кочевой цивилизации Киргизии имени Курманжан Датки.

Выставка — результат экспедиции по Киргизии, организованной директором Института истории и международных отношений Иваном Назаровым. Участники исследования — этнографы, этносоциологи и сотрудники музеев 12 вузов России и Киргизии — выявили и сравнили кочевые традиции алтайских и тюркских народов Большого Алтая с традициями культуры киргизских кочевников, в том числе современных. За 10 дней ученые преодолели более 3000 км и посетили 14 населенных пунктов и высокогорных стойбищ, сообщает «Алтайская правда».

Фотографии запечатлели пейзажи киргизских гор, юрты, утварь, традиционную одежду и другие предметы кочевого быта. Иван Назаров рассказал, что экспедиция в полной мере ощутила на себе особенности кочевой жизни, перемещаясь в разные населенные пункты и обустраивая быт.

Ученые смогли зафиксировать моменты жизни нескольких семей, связанные с перекочевкой на зимнее пастбище после летнего сезона, побывали в деревне Кызыл-Туу, имеющей статус «города ремесленников», поскольку почти все ее жители заняты изготовлением и возведением юрт.

Предки кочевников носили одежду из войлока, покрывали коврами жилье. Изготовлением пестрых войлочных ковров, ала кийиз, по-прежнему занимаются местные мастера, используя степное растение чиа и цветные шерстяные нити.

«Я видел, как родители заботливо относятся к детям, какой уют они умеют создать. Они во всем помогают друг другу и просто живут», — поделился Назаров.

Современные технологии отодвигают тысячелетние традиции: вместо лошади появилась машина, а вместо игрушки — гаджет, однако кочевники продолжают жить без электричества и интернета. По словам Ивана Назарова, их можно назвать счастливыми.

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