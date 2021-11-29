Подразделения ВСУ нанесли минометный удар по западным окраинам Донецка

Донецк, 29 ноября. Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли из минометов поселок Александровка, который расположен на западных окраинах Донецка. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В ходе обстрелов украинские силовики использовали минометы калибра 82 миллиметра и стрелковое оружие. Жертв среди мирных граждан и повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксировано.

«Выпущено 12 мин калибра 82 мм», — говорится в сообщении.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Вооруженные силы Украины ведут наступательные действия в некоторых районах Донбасса. Кроме того, российская сторона получает информацию об использовании украинскими военными запрещенных Минскими соглашениями вооружений, которые Киеву поставляют страны НАТО, передает RT.