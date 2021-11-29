Тяжелейший за всю историю кризис уже угрожает государственности Латвии

Рига, 29 ноября. Население Латвии продолжает сокращаться. По данным отчета о реализации стратегии устойчивого развития и программы развития Риги, численность населения столицы сократилось на 3,5%.

Несколько лет назад в Риге проживало 643 368 человек, сейчас — 621 120 человек. Население Латвии составляет 1 880 700 человек. Демография по-прежнему остается одной из самых серьезных проблем в стране. Властям не удается остановить эмиграцию.

В последнее время все больше учебных заведений переоборудуют в дома престарелых. Учиться некому, а стариков в Латвии достаточно. Пожилые люди ждут своей очереди годами, некоторых даже отправляют в соседние города.

Причина демографического кризиса — массовая эмиграция. Латвийцы бегут из страны. Особенно молодые люди. В прошлом году республику покинули 360 тысяч человек, то есть каждый пятый житель. Десять лет назад доля молодежи составляла 11%, сейчас — 6,4%. Латвия превращается в страну для стариков.

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Проблема достаточно серьезная, власти Латвии это понимают, но ничего не делают для того, чтобы изменить ситуацию. С 2018 года в республике действует программа по возвращению соотечественников. Но она малоэффективна и не приносит желаемого результата. Никто не планирует возвращаться в страну с низкими зарплатами и высокими налогами.

Такими темпами через несколько поколений в Латвии некому будет поддерживать государственность. Людей не хватит и для функционирования госорганов. Пожалуй, хуже всего то, что из страны уезжают медики. По данным Госконтроля, лишь 13% выпускников медицинских вузов остаются работать в Латвии. По мнению экспертов, молодые специалисты предпочитают строить карьеру за рубежом, там им платят значительно больше.

Эксперты-демографы считают, что решить ситуацию можно за счет мигрантов. Но латвийские политики наотрез отказываются принимать приезжих. Они даже не готовы смягчить правила пребывания для бывших соотечественников из Украины и Белоруссии. Подобная политика только усугубляет кризис.

Ранее сообщалось о стремительном росте цен на теплоэнергию для латышей. Повышение стоимости связывают с резким подорожанием газа в Евросоюзе.