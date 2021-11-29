Госдума рассмотрит проект создания рабочей группы по реализации посланий президента РФ

Москва, 29 ноября. Государственная дума может создать рабочую группу для реализации посланий президента России Федеральному собранию. Автором проекта является первый вице-спикер нижней палаты Александр Жуков.

Текст документа опубликован в электронной базе данных Госдумы.

«Образовать рабочую группу Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации по реализации положений ежегодных посланий президента Российской Федерации Федеральному собранию Российской Федерации и утвердить ее состав», — указано в тексте проекта.

Председателем рабочей группы предлагается сделать самого Жукова. Он будет каждый квартал информировать Совет Госдумы о реализации посланий. Проект могут рассмотреть на заседании 7 декабря.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин анонсировал вступление в силу новых российских законов. Они начнут действовать в декабре.