Публицист Щукин: Коронавирус, энергетика и квантовая неопределенность

В технологиях обработки металлов есть термин «сварка под шубой», изобретенный советским академиком Е. О. Патоном способ сварки под флюсом, позволяющий добиться качества сварочного шва, недоступного в условиях открытой сварки. COVID-19, эта мерзкая зараза, вольно или невольно выполняет для современного человечества роль такой «шубы», под которой успешно проводится сварка глобальных технологических укладов — прошлого с будущим, ранее невозможная без масштабных войн и революций с уничтожением реальных активов и насильственной гибелью десятков или даже сотен миллионов населения. Так, погибшие во время бенгальского голода в 1943 году в число жертв Второй мировой войны обычно не включаются, а подобных «косвенных» потерь в ходе боевых действий 1939–1945 гг. было намного больше.

Пока же официальная статистика говорит о 261,5 млн заразившихся и 5,2 млн погибших от новой коронавирусной инфекции во всем мире. А вот вызванные ею изменения, количественные и качественные, с нелегкой руки главы Давосского форума Клауса Шваба уже получили название «Великой перегрузки», после которой, по словам Генри Киссинджера, «мир уже никогда не станет прежним». Кому-то (меньшинству) это нравится, кому-то (большинству) — наоборот, но факт остается фактом: до начала пандемии нигде и никогда прежде цены на энергоносители не были отрицательными. А весной 2020 года стали из-за ковидных ограничений, которые вызвали коллапс целого ряда отраслей экономики и общее падение мирового валового продукта (МВП) на 4,3% по итогам года.

ФБА «Экономика сегодня» /

Без COVID-19 подобного рода потрясения вызвали бы настоящий социально-политический шторм, который ослабил бы все затронутые им сообщества, усилив системные риски революций и войн. А под ковидной «шубой» мы наблюдаем только легкую рябь на поверхности человеческого океана. И толщину этой «шубы», как оказалось, достаточно легко и просто регулировать: по ряду параметров управляемость всей системы значительно повысилась. Достаточно было экспертам ВОЗ в пятницу, 26 ноября, заявить о появлении нового, способного обходить имеющийся вакцинный барьер и передаваться среди полностью привитых, штамма коронавируса В.1.1.529, получившего маркировку греческой буквой «омикрон», как нефтяные цены мгновенно рухнули почти на 10%. Газа данное снижение коснулось в меньшей степени (минус составил около 5%), а уголь, наоборот, даже немного подрос, перевалив отметку в 160 долл. за тонну.

Оно и понятно — все-таки в северном полушарии зима на носу, а нефть — не только и даже не столько топливо, сколько черное золото, поскольку на привязке доллара к нефти (и только через нее — к золоту) держится современная глобальная финансовая система. Этот фундамент необходимо контролировать, иначе все здание начнет разваливаться. Поэтому мировые цены на нефть сейчас пытаются держать столь же жестко, как и цены на золото. А строптивость ОПЕК+ в ответ на предложение президента США Джо Байдена увеличить нефтедобычу и объемы рыночного предложения сразу же «убивается» новым штаммом коронавируса: мол, цены все равно будут снижены, сопротивление бессмысленно.

Федеральное агентство новостей /

О том, что произойдет, когда и если будет объявлено о выходе на мировую арену более заразных и летальных вирусных инфекций, уже предсказанных главой ВОЗ Тедросом Гебреисусом и мультимиллиардером — создателем Microsoft Биллом Гейтсом, можно только догадываться. Речь даже не о том, естественное или искусственное происхождение будут иметь возбудители новых пандемий, речь о реакции человеческих сообществ и человеческой цивилизации в целом на их возникновение и распространение. Очень многим это выгодно: за ковидный 2020 год богатые стали еще богаче, а бедные — еще беднее.

Но вся проблема в том, что «социальная физика», главным популяризатором которой в нашей стране сейчас выступает Владислав Сурков, вовсе не исчерпывается классическими законами термодинамики: в ней, как представляется, помимо прочего, действует и принцип квантовой неопределенности, согласно которому более жесткое управление одними параметрами системы приводит к утрате контроля над другими. В данном случае над параметрами внутренних взаимосвязей системы в целом и ее развития. Поэтому те подсистемы, которые в условиях контролируемой энтропии сохраняют или даже усиливают свою связность и сложность, получают большие шансы на дальнейшее существование, чем те, которые упрощаются и распадаются. Что в полной мере характеризует перспективы как коллективного Запада, т. е. США и их союзников, с одной стороны, так и России, а также Китая — с другой. Со всеми следующими отсюда логическими выводами в сфере политики, экономики и даже медицины.