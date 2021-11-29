Володин переизбран председателем Парламентской ассамблеи ОДКБ

Москва, 29 ноября. Спикер Государственной думы Вячеслав Володин переизбран председателем Парламентской ассамблеи Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.

Политик 29 ноября проводит 14-е пленарное заседание Ассамблеи. Оно проходит в режиме видеоконференции. Участники рассмотрят вопросы информационной безопасности и невмешательства других государств в демократические выборы.

Ранее Вячеслав Володин подробно рассказал о новых российских законах, которые вступят в силу в декабре. Большинство из них касаются защиты граждан в финансовой сфере.