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Британская рок-группа Uriah Heep записала новый альбом

Общество
Британская рок-группа Uriah Heep записала новый альбом
wikipedia.org  /  Shadowgate / CC BY 2.0

Лондон, 29 ноября. Британская рок-группа Uriah Heep, которая была основана в 1969 году, записала новую пластинку. Об этом сообщил гитарист коллектива Мик Бокс.

По словам музыканта, новый альбом записывали в английской студии Chapel Studios в Линкольншире, где группа работала над предыдущей пластинкой. На этот раз рокерам удалось управиться за 17–18 дней, отметил Бокс в интервью ТАСС.

«Это было невероятно. Мы забронировали студию на три недели, но не использовали все это время, потому что работа была сделана», — поделился эмоциями гитарист.

Пока новый альбом Uriah Heep находится на стадии сведения. Бокс не смог раскрыть ни рабочее название пластинки, ни приблизительные сроки ее выхода. По его словам, треки уже готовы, и коллектив выпустил бы диск хоть завтра,если бы все зависело от него.

«Но у звукозаписывающей компании свои соображения, она выпустит его тогда, когда сочтет нужным», — пояснил музыкант.

Ранее вышел неизданный альбом рок-певца Дэвида Боуи, который скончался в 2016 году. Музыкант не смог издать пластинку при жизни из-за конфликта со звукозаписывающей студией.

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группа альбом uriah heep
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