Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
29 ноября 13:56
13:55
Общество
Замглавы МИД Иванов не исключил новых ограничений по COVID-19 в России из-за «Омикрона»
13:55
Общество
Фотовыставка о кочевниках XXI века открылась в Барнауле
13:53
Политика
Песков: США не должны оказывать давление на других в процессе сертификации «СП-2»
13:52
Политика
Депутат бундестага Гердт: Германия вложила миллионы в Украину и не хочет платить по «СП-2»
13:51
Происшествия
Популярный блогер Apetor погиб во время съемок видео для своего канала
13:48
Происшествия
Ребенок пострадал при обрушении потолка во время уроков в одесской школе
13:47
Шоу-бизнес
Трансгендерный актер Эллиот Пейдж показал фото в одних штанах
13:46
Экономика
УАЗ собирается подписать контракт на производство Jeep CJ-5
13:43
Происшествия
Мосгорсуд оставил в силе штраф блогеру Дудю по делу о пропаганде наркотиков
13:41
Политика
В Кремле не подтвердили информацию о подготовке переговоров Путина и Зеленского
Все новости

Создатель «Кота Леопольда» мультипликатор Романенко скончался в 72 года

  /   Обновлено: 29 ноября 2021 12:41
Общество
Создатель «Кота Леопольда» мультипликатор Романенко скончался в 72 года
Pr Scr youtube.com

Москва, 29 ноября. Советский мультипликатор Константин Романенко умер в возрасте 72 лет. Он был одним из тех, благодаря кому появились мультфильмы про кота Леопольда

Накануне смерти он находился на даче вместе с сыном. Мультипликатору внезапно стало плохо, он потерял сознание. Приехавшие врачи зафиксировали его смерть. К летальному исходу привел разрыва аневризмы в мозге, сообщила KP.RU.

Его супруга рассказала, что Романенко полностью посвящал себя созданию любимого детского персонажа. Мультипликатор очень любил свою работу и погружался в нее.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Создатель «Кота Леопольда» мультипликатор Романенко скончался в 72 года
смерть леопольд мультик
Комментировать