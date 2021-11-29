Создатель «Кота Леопольда» мультипликатор Романенко скончался в 72 года

Москва, 29 ноября. Советский мультипликатор Константин Романенко умер в возрасте 72 лет. Он был одним из тех, благодаря кому появились мультфильмы про кота Леопольда

Накануне смерти он находился на даче вместе с сыном. Мультипликатору внезапно стало плохо, он потерял сознание. Приехавшие врачи зафиксировали его смерть. К летальному исходу привел разрыва аневризмы в мозге, сообщила KP.RU.

Его супруга рассказала, что Романенко полностью посвящал себя созданию любимого детского персонажа. Мультипликатор очень любил свою работу и погружался в нее.