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Египет приостановил прямые рейсы в ЮАР и обратно
Весь мир
Египет приостановил прямые рейсы в ЮАР и обратно
wikipedia.org  /  Konstantin von Wedelstaedt/GFDL 1.2

Каир, 29 ноября. Египет приостановил прямые рейсы в Южно-Африканскую Республику (ЮАР) и в обратном направлении. Решение принято Высшим комитетом по управлению кризисом с коронавирусом во главе с премьер-министром Мустафой Мадбули.

Причиной ограничительных мер стали риски распространения нового штамма COVID-19 «Омикрон». EgyptAir, национальный перевозчик страны, поддержал инициативу правительства.

Компания приостановила рейсы в Йоханнесбург и обратно. Всех клиентов призвали проверить свои бронирования. Если возникнут проблемы, им посоветовали позвонить на горячую линию или посетить ближайший филиал для переноса даты вылета.

В ходе заседания кабинета министров комитет опубликовал перечень мер, касающихся транзитных рейсов для ряда целевых стран. Среди них — Южная Африка, Ботсвана, Зимбабве, Намибия, Эсватини, Мозамбик и Лесото.

По словам представителя правительства Надера Саада, пассажиры, останавливающиеся в международном аэропорту Каира для последующей пересадки, пройдут экспресс-тест на COVID-19. В случае положительного результата гражданина вернут в страну вылета.

Жители Египта и гости республики при выявлении заболевания должны находиться на домашней самоизоляции в течение семи дней, а затем они пройдут повторный ПЦР-тест.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ранее заявила, что новый вариант COVID-19, обнаруженный в Южной Африке 24 ноября, «вызывает озабоченность». Специалисты назвали его «Омикрон».

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