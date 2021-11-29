Латвия ни в европейской, ни в мировой политике никакой роли не играет, поэтому все ее воинствующие заявления не стоит воспринимать всерьез. Такую позицию в беседе с ФАН высказал лидер «Движения русских социалистов Новороссии», ветеран войны в Донбассе Александр Матюшин (позывной Варяг).

Обострение в Донбассе

Нельзя допустить обострения ситуации в Донбассе. Такое заявление сделал премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш.

Он добавил, что эту информацию Евросоюз и НАТО должны донести до РФ. По его мнению, ситуация на границе Украины и России «напряжена» не меньше, чем на польско-белорусской.

Федеральное агентство новостей / Карен Маркарян

«В случае эскалации ожидаются очень четкие последствия», — сказал Кариньш на пресс-конференции в Риге после встречи с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Брожения внутри Украины

Александр Матюшин назвал пустым это заявление. Он добавил, что Латвия ни в европейской, ни в мировой политике никакой роли не играют.

«И если Польшу можно назвать «гиеной Европы», то прибалтийские государства можно смело называть странами Табаки, которые только и могут прислуживать «большому господину» и во всем ему поддакивать. Единственное преимущество и одновременно проклятие прибалтийских республик — это близость к границам России. Это делает их территории удобной базой для развертывания войск НАТО для наступления на Россию в случае начала полномасштабной войны», — пояснил Александр Матюшин.

Prt Scr youtube.com / Звезда ДНР

В то же время, считает он, такое географическое положение делает эти страны первой жертвой возможной войны. Но глобальная война между НАТО и Россией в силу усовершенствования оружия массового поражения в классическом представлении (фронт на фронт, армия на армию) невозможна.

«Такая война будет происходить в виде межэтнических (Донбасс) и религиозных (Сирия) войн. На фоне зачистки прорусского общественного движения в странах «Междуморья» (Прибалтика, Польша, Украина, Молдавия) такие конфликты там не произойдут. За исключением, пожалуй, только Украины, где при активизации боевых действий на фоне тотального обнищания населения активно проявят себя как сторонники украинского интегрального национализма, так и сторонники мира с Россией. Это усилит брожение внутри страны и приведет к ее распаду», — заключил Александр Матюшин.

ВСУ 26 октября обстреляли позиции Донецкой Народной Республики, взяли под контроль Старомарьевку на линии соприкосновения. Украинское командование подтвердило, что военнослужащие впервые применили на территории Донбасса турецкий беспилотный летательный аппарат Bayraktar.

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с государственным переворотом, произошедшим в стране.