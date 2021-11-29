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Кремль анонсировал переговоры Путина и президента Вьетнама Фука 30 ноября

Политика
Кремль анонсировал переговоры Путина и президента Вьетнама Фука 30 ноября
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 29 ноября. Президент России Владимир Путин проведет переговоры с вьетнамским коллегой Нгуен Суан Фуком. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Мероприятие пройдет в Москве 30 ноября.

«Планируется обсудить актуальные вопросы всеобъемлющего стратегического партнерства между Россией и Вьетнамом в различных областях, включая политический диалог, торгово-экономическое, военно-техническое, научно-технологическое сотрудничество и гуманитарные контакты, а также обменяться мнениями по региональной повестке дня», — указано в сообщении.

Недавно Путин встретился с президентом Сербии Александром Вучичем. Иностранный гость подготовил по этому случаю подарок.

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