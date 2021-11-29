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Власти Ирана вывели спецназ на улицы Исфахана для предупреждения новых беспорядков

Весь мир
Власти Ирана вывели спецназ на улицы Исфахана для предупреждения новых беспорядков
Global Look Press  /  Morteza Nikoubazl/ZUMAPRESS.com

Тегеран, 29 ноября. Власти Ирана направляют группы спецназа на патрулирование районов Исфахана, где несколькими днями ранее прошли массовые беспорядки из-за нехватки воды.

Обострение ситуации произошло 26 ноября. Изначально мирные акции протеста переросли в ожесточенные стычки с полицией. Демонстранты забрасывали сотрудников правоохранительных органов камнями. Также ими был поврежден автомобиль скорой помощи и сожжен полицейский мотоцикл.

Как сообщается, в ответ полиция предприняла жесткие меры по разгону беспорядков, применив слезоточивый газ и оружие, при этом многие правозащитники и активисты утверждают, что стрельба велась боевыми патронами. В частности, в больницы поступили митингующие со следами ранения дробью, при этом у некоторых были повреждены глаза.

Согласно официальным заявлениям, было арестовано 67 человек, в том числе и подстрекатели, однако ранее появлялась информация о задержании около 120 участников беспорядков. При этом, как сообщают в соцсетях, многие из попавших в больницы демонстрантов после оказания им первой помощи покидают лечебные заведения, опасаясь последующих арестов и репрессий. Не менее двоих человек поступили в клиники с серьезными травмами, появлялись также предположения о том, что трое митингующих погибли в больнице.

К началу 29 ноября обстановка в городе окончательно стабилизировалась. По словам местных жителей, движение на дорогах продолжается в обычном режиме. Еще со вчерашнего дня улицы патрулируют подразделения специального назначения, однако сейчас их количество стало заметно меньше.

Иранская газета «Кейхан» заявила о том, что беспорядки были организованы путем иностранного вмешательства. По мнению издания, к дестабилизации обстановки в преддверии начала переговоров в Вене могли быть причастны США, использовавшие для этого своих наемников. Руководство полиции Исфахана осудило действия демонстрантов, назвав их «контрреволюционерами» и «оппортунистами».

Представитель Госдепартамента США Нед Прайс в свою очередь заявил, что Вашингтон «глубоко обеспокоен жестокими репрессиями против мирных демонстрантов». Он написал в своем Twitter, что «народ Ирана имеет право выражать свое разочарование и требовать от правительства ответа за свои действия».

Мирные митинги в центральной части Исламской Республики продолжались здесь с начала ноября. Демонстранты требуют от властей принять меры по восстановлению подачи воды в реку Заянде, на осушенном дне которой и проходили акции протеста. Число протестующих за это время выросло с нескольких десятков до пары тысяч человек, однако до недавнего времени никаких столкновений с полицией не было отмечено. Люди разбили лагерь и отказались уходить, пока «река вновь не наполнится». Некоторые при этом обвиняют в обмельчании Заянде власти страны, которые якобы перенаправили поток воды в соседнюю провинцию Йезд, также страдающую от засухи.

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