Власти Ирана вывели спецназ на улицы Исфахана для предупреждения новых беспорядков

Тегеран, 29 ноября. Власти Ирана направляют группы спецназа на патрулирование районов Исфахана, где несколькими днями ранее прошли массовые беспорядки из-за нехватки воды.

Обострение ситуации произошло 26 ноября. Изначально мирные акции протеста переросли в ожесточенные стычки с полицией. Демонстранты забрасывали сотрудников правоохранительных органов камнями. Также ими был поврежден автомобиль скорой помощи и сожжен полицейский мотоцикл.

Как сообщается, в ответ полиция предприняла жесткие меры по разгону беспорядков, применив слезоточивый газ и оружие, при этом многие правозащитники и активисты утверждают, что стрельба велась боевыми патронами. В частности, в больницы поступили митингующие со следами ранения дробью, при этом у некоторых были повреждены глаза.

Iranian riot police patrol the dried-out Zayandeh-Rood riverbed in the central city of Isfahan after earlier massive water demonstrations escalated into violent clashes. https://t.co/4TJR7B7AWZ pic.twitter.com/kroQrqv0u8 — Arab News (@arabnews) November 29, 2021

Согласно официальным заявлениям, было арестовано 67 человек, в том числе и подстрекатели, однако ранее появлялась информация о задержании около 120 участников беспорядков. При этом, как сообщают в соцсетях, многие из попавших в больницы демонстрантов после оказания им первой помощи покидают лечебные заведения, опасаясь последующих арестов и репрессий. Не менее двоих человек поступили в клиники с серьезными травмами, появлялись также предположения о том, что трое митингующих погибли в больнице.

People chanting "Death to the Dictator" in Isfahan Zayandeh Rud riverbed as they confront the repressive forces on Friday morning, 26 Nov 2021, in a per-announced protest against the regime #IranProtests pic.twitter.com/mopFiOXYm2 — Alireza Jafarzadeh (@A_Jafarzadeh) November 26, 2021

К началу 29 ноября обстановка в городе окончательно стабилизировалась. По словам местных жителей, движение на дорогах продолжается в обычном режиме. Еще со вчерашнего дня улицы патрулируют подразделения специального назначения, однако сейчас их количество стало заметно меньше.

Иранская газета «Кейхан» заявила о том, что беспорядки были организованы путем иностранного вмешательства. По мнению издания, к дестабилизации обстановки в преддверии начала переговоров в Вене могли быть причастны США, использовавшие для этого своих наемников. Руководство полиции Исфахана осудило действия демонстрантов, назвав их «контрреволюционерами» и «оппортунистами».

Представитель Госдепартамента США Нед Прайс в свою очередь заявил, что Вашингтон «глубоко обеспокоен жестокими репрессиями против мирных демонстрантов». Он написал в своем Twitter, что «народ Ирана имеет право выражать свое разочарование и требовать от правительства ответа за свои действия».

One of the protesters in a demonstration against the Islamic regime in #Isfahan _ #Iran wrote on a placard addressed to the regime's mercenaries;"Do not shoot at my brain because my mother will be annoyed" (because of the disintegration of the head) "Shoot at my heart!" #اصفهان pic.twitter.com/rbKZmx381U — atusa sabagh (@goodbadatusa) November 27, 2021

Мирные митинги в центральной части Исламской Республики продолжались здесь с начала ноября. Демонстранты требуют от властей принять меры по восстановлению подачи воды в реку Заянде, на осушенном дне которой и проходили акции протеста. Число протестующих за это время выросло с нескольких десятков до пары тысяч человек, однако до недавнего времени никаких столкновений с полицией не было отмечено. Люди разбили лагерь и отказались уходить, пока «река вновь не наполнится». Некоторые при этом обвиняют в обмельчании Заянде власти страны, которые якобы перенаправили поток воды в соседнюю провинцию Йезд, также страдающую от засухи.