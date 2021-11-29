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Политолог Кедми описал глубину кризиса на Украине историей про офицеров СБУ и импорт сала

  /   Обновлено: 29 ноября 2021 12:26
Политика
Политолог Кедми описал глубину кризиса на Украине историей про офицеров СБУ и импорт сала
ФАН

Москва, 29 ноября. Экономический кризис на Украине настолько тяжел, что под ударом оказалось главное гастрономическое сокровище страны — сало. Экс-разведчик Яков Кедми раскрыл глубину кризиса трагикомической историей о поставках продукта для СБУ.

В эфире Youtube-канала «Соловьев-LIVE» известный политолог и журналист поделился неожиданным и противоречивым рассказом о своих связях с украинскими разведчиками. По словам Кедми, сложности с производством сала в стране начались задолго до государственного переворота. Доходило до абсурда: однажды экс-главе службы «Натив» даже пришлось помогать своим киевским коллегам, поставляя им сало из-за рубежа. Продукт возили килограммами, сокрушается эксперт.

Сейчас настолько же тяжелая ситуация наблюдается и в сфере производства угля. Как отметил Яков Кедми, Украины богата не только салом, но и углем. Но экономический коллапс в стране настолько глубок, что поставки топлива из-за океана встречают с бурей восторгов и оваций. Эта ситуация трагична и в корне неправильна, она показывает, насколько глубок кризис в стране, сокрушается политолог.

Политолог Кедми описал глубину кризиса на Украине историей про офицеров СБУ и импорт сала
Prt Scr youtube.com / Россия 24

«Как можно довести страну, экспортирующую уголь, до того, что она с флагами встречает корабль, который привез им немножко уголька из Америки?» — задается риторическим вопросом Яков Кедми.

Сейчас большая часть сала на Украине — импортная продукция. Как отметил член Совета Федерации Алексей Пушков, ситуация с салом подчеркивает степень деградации подконтрольных Киеву территорий.

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