МВД заявило, что стадион «ВЭБ Арена» не соответствовал требованиям безопасности

Москва, 29 ноября. Московский стадион «ВЭБ Арена», на котором прошла встреча футбольных клубов ЦСКА и «Зенит», не соответствовал правилам безопасности. Об этом сообщило МВД России.

Ведомство прокомментировало массовое задержание болельщиков ЦСКА после игры, состоявшейся 28 ноября. По данным министерства, на стадионе не соблюдались требования к проведению спортивных мероприятий.

«Не проводилась видеосъемка секторов, на которых находились наиболее активные болельщики», — уточнили в МВД.

Всего после матча ЦСКА — «Зенит» был составлен 51 протокол об административных правонарушениях. Причиной 23 из них стало употребление спиртного в общественных местах, а 14 составили из-за использования пиротехники.

Ранее президент Российской премьер-лиги Ашот Хачатурянц прокомментировал ситуацию с задержанием фанатов армейского клуба. По его словам, после случившегося в РПЛ тоже возникли вопросы по камерам на стадионе.