Политолог Ищенко оценил намерение Польши получить репарации от Германии

Польша использует тему репараций как один из способов давления для получения дальнейшего финансирования из Германии. Таким мнением поделился в беседе с ФАН политолог, обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко.

Ранее стало известно о том, что по распоряжению премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого будет создан институт. Целью данной структуры будет подсчитать ущерб, который был нанесен стране Германией в ходе Второй мировой войны. Эксперт поделился своим мнением о шансах Варшавы получить репарации от Берлина.

«Дело не только в моей оценке. Международное право оценивает это желание как нереальное. Вопросы Второй мировой войны закрыты, но институт поляки могут создать. Это никому не помешает», — сказал политолог.

Ростислав Ищенко также отметил, что подобные громкие заявления представляют собой часть продуманной тактики.

«Варшава ищет возможности для торга с Германией. Ищут какие-то аргументы. Неважно, какую проблему вам создают, реальную или нет, главное, что она у вас возникает. Между Берлином и Варшавой много противоречий. В частности, поляки хотят, чтобы ЕС продолжал финансировать Польшу как раньше. Немцы же хотят это прекратить или, во всяком случае, серьезно сократить. Польша хочет в принципе доминировать в Восточной Европе. В ЕС она хочет занимать такую же позицию, как Германия, при этом еще и получая деньги от Берлина», — пояснил собеседник ФАН.

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В завершение он поделился своим предположением по поводу того, как будет развиваться в дальнейшем вопрос о компенсации за ущерб в ходе Второй мировой войны.

«Поляки будут рассказывать про репарации. Немцы будут крутить пальцем у виска», — подытожил обозреватель МИА «Россия сегодня».

Ранее журналист Юрий Кот в беседе с ФАН объяснил, почему Польша не может воздействовать на президента Белоруссии Александра Лукашенко. По мнению собеседника, ни плата денег Минску, ни санкции не позволят Варшаве решить кризис с мигрантами.