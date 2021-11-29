Тарифы на прокачку топлива по системе «Транснефти» будут проиндексированы на 4,3%

Москва, 29 ноября. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России утвердила индексацию тарифов на поставку нефти и нефтепродуктов по системе компании «Транснефть».

Согласно протоколу заседания правления ведомства, стоимость прокачки в 2022 году будет увеличена на 4,3%. Решение принято на основе утвержденного Правительством РФ в прошлом октябре механизма индексации тарифов «Транснефти». В ближайшие десять лет она будет рассчитываться исходя из принципа «инфляция минус 0,1%». Для текущего года тарифы компании были скорректированы на 3,6%, уточняет агентство «Прайм».

В документе указано, что управление регулирования ТЭК и химической промышленности представило на рассмотрение правления ФАС проект приказа об индексации тарифов на услуги ПАО «Транснефть» по транспортировке нефти на 4,3%. Это составляет 99,9% от прогнозируемого Минэкономразвития уровня индекса потребительских цен на текущий год.

За девять месяцев по системе нефтепроводов АК «Транснефть» в дальнее зарубежье было поставлено 140,13 млн тонн нефтяного сырья. Из них 126,9 млн тонн являются российскими ресурсами.

В то же время вблизи комплексов, принадлежащих компании «Транснефть — Сибирь», было сделано более 68 тысяч исследований воды и воздуха. Содержание вредных веществ не превысило экологические нормы, сообщает «Север-Пресс».