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Ольга Бузова прошлась по хейтерам Димы Билана после его скандального концерта

Шоу-бизнес
Ольга Бузова прошлась по хейтерам Димы Билана после его скандального концерта
instagram.com  /  @bilanofficial

Москва, 29 ноября. Телеведущая Ольга Бузова встала на защиту певца Димы Билана, который выступил в пьяном виде на концерте. Она, говоря об исполнителе, привела его в пример как честного человека.

Знаменитость призналась, что история с Биланом не дает ей покоя, поэтому она решила высказаться на этот счет. Она с восторгом рассказала о победителе Евровидения-2008, отметив его профессионализм. По ее словам, исполнитель никогда не срывал мероприятия.

Говоря о пьяном выступлении артиста в Казахстане, певица заверила, что Билан вышел на сцену и достойно спел, несмотря на боль. По ее словам, исполнитель пытался заглушить свои переживания бокалом вина.

«А вы что, так никогда не делали? Почему такой негатив? Почему такое осуждение? Он что, кого-то избил? Он кого-то оскорбил, находясь в этом состоянии? Дима, как настоящий артист, засунул поглубже свою боль и вышел радовать зрителей! Да, совсем не показывать боль не получилось! Но Дима честен! Дима чист перед вами!» — написала Бузова в своем Telegram-канале, обращаясь к хейтерам звезды сцены.

После пьяного концерта в Алма-Ате Дима Билан принес извинения за свое выступление. Артист признался, что сильно устал, поскольку не спал на протяжении трех суток и был весь в работе.

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