«На минуточку». Электронная медицинская карта: мечта или реальность?

Александр Малькевич рассуждает о необходимости новых технологий и цифровизации медицины в России.

Журналист уверен: в XXI веке продолжать вести медицинские книжки исключительно в бумажном формате — нерационально. Россияне регулярно меняют место жительства, переселяются в другие города и регионы из-за работы и учебы. В конце концов, даже во время поездок внутри страны, которые во время пандемии стали намного популярнее, путешественнику может потребоваться медицинская помощь. Эту проблему легко решила бы электронная медицинская карта, привязанная к «Госуслугам». Как считает Малькевич, системе российского здравоохранения следует взять прицел на внедрение этой инновации.