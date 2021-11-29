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«На минуточку». Электронная медицинская карта: мечта или реальность?

Общество

Александр Малькевич рассуждает о необходимости новых технологий и цифровизации медицины в России.

Журналист уверен: в XXI веке продолжать вести медицинские книжки исключительно в бумажном формате — нерационально. Россияне регулярно меняют место жительства, переселяются в другие города и регионы из-за работы и учебы. В конце концов, даже во время поездок внутри страны, которые во время пандемии стали намного популярнее, путешественнику может потребоваться медицинская помощь. Эту проблему легко решила бы электронная медицинская карта, привязанная к «Госуслугам». Как считает Малькевич, системе российского здравоохранения следует взять прицел на внедрение этой инновации.

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здоровье медицина цифровизация александр малькевич на минуточку
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